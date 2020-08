Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a adoptat, miercuri, o hotarare privind ridicarea carantinei zonale in satul Gornet, incepand cu data si ora emiterii ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta. Decizia finala aparține autoritaților centrale. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, in perioada urmatoare, starea de sanatate a populatiei din satul Gornet va fi monitorizata prin intermediul asistentei medicale primare (medici de familie, asistenti sociali), sub supravegherea Directiei de Sanatate Publica…