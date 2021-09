Autoritățile au așteptat Congresul PNL pentru a impune noi RESTRICȚII în București Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta a adoptat, duminica, alte noi restricții care vor fi valabile in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00. Incidența cazurilor este, conform datelor oficiale, de 4,35 la mie in București. Restricțiile vin dupa cele doua zile de Congres al PNL, deși rata de infectare trecuse de 4 […] The post Autoritațile au așteptat Congresul PNL pentru a impune noi RESTRICȚII in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Este oficial. Certificatul verde va fi obligatoriu in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care impune obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Ignești este singura localitate din Romania care a revenit la scenariul roșu. Incidența raportata marți este de 10,14 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis impunerea de restrictii aferente acestei incidente, incepind cu data de 1 septembrie. Ca urmare, circulatia…

- O exzplozie puternica a zguduit marți dimineața sediul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din București. Un tablou electric a sarit in aer in timp ce se lucra la el. Electricianul aflat chiar langa tablou a suferit arsuri pe jumatate din suprafața corpului. Este in stare grava.…