Autoritățile au anunțat câți timișeni s-au vaccinat în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.790 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 840 vaccinuri, din care 597 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 950 vaccinuri. Conform […] Articolul Autoritațile au anunțat cați timișeni s-au vaccinat in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

