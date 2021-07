Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE. Potrivit ISU Constanța, au fost preluate, pana la acest moment, de la locul accidentului, un numar de 17 persoane ranite. Intre victime sunt și 5 copii.vToate victimele sunt conștiente și cooperante, dar au mai multe traumatisme in urma accidentului. ACTUALIZARE: Peste 40 de mașini…

- Cinci persoane sunt ranite, dupa accidentul de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, din zona Medgidia. Surse neoficiale arata ca, la o distanța de doar doi kilometri s-au produs doua accidente: unul cu cinci victime și altul in care au fost implicate aproximativ 20 de mașini. Surse…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada A2, București-Constanța, acolo unde in jur de 20 de autoturisme au fost implicate intr-un carambol, chiar in dreptul orașului Medgidia. Potrivit primelor informații, in urma accidentului patru persoane au fost ranite, dintre…

- Este incendiu marți seara la un pavilion administrativ din secția ATI a spitalului Sfanta Maria din Iași. Au fost evacuate 12 persoane. Potrivit Ministerului Sanatații, nu au fost raportate victime.

- Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația rutiera a fost oprita preț de mai multe ore.La fața locului au fost gasite 17 victime, dintre care 1 incarcerata decedata, 1 in stop cardiorespirator, 3 in stare grava si alte 12 victime cu diferite traumatisme dar fara sa le fie pusa…

- Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația rutiera a fost oprita preț de mai multe ore.La fața locului au fost gasite 17 victime, dintre care 1 incarcerata decedata, 1 in stop cardiorespirator, 3 in stare grava si alte 12 victime cu diferite traumatisme dar fara sa le fie pusa…