Autoritățile ar putea impune restricții în zonele din România unde crește numărul cazurilor de COVID-19 Romania inregistreaza un numar tot mai mare de cazuri de COVID-19, iar autoritațile iau in considerare impunerea unor restricții in anumite zone din țara, unde situația se inrautațește. Bilanțul infectarilor cu noul coronavirus in Romania este din ce in ce mai sumbru și este posibil ca autoritațile sa recurga la masuri restrictive ”zonale sau regionale” acolo unde se va constata o crestere alarmanta a cazurilor de COVID-19. Citește online gratuit numarul de iulie al revistei Unica Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat faptul ca restricțiile se vor impune pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

