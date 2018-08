Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile a fost emisa de Centrul de Control si Preventie din cadrul Ministerului grec al Sanatatii, pentru perioada…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca invazia tantarilor a dublat numarul de persoane infectate cu West Nile, iar Romania se afla pe a patra poziție, dupa Italia, Grecia si Ungaria, la numar de cazuri.

- 3 morti in Italia din cauza virusului West Nile Foto: wikipedia.org. Trei persoane au murit, în nord-estul Italiei, din cauza virusului West Nile, transmis de tântari. Într-un caz dintr-o mie, boala poate fi deosebit de grava, cu aparitia de simptome neuroinvazive.…

- O persoana din judetul Galati a murit din cauza infectiei cu virsul West Nile, conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile. In ultima saptamana s-au inregistrat unsprezece cazuri de infectie cu virusul Wes Nile, transmis prin intepatura de...

- Un bilant anterior anunta 13 cazuri de ebola, iar celelalte decese au fost legate de epidemie. Autoritatile sanitare urmeaza sa distribuie un vaccin in zonele afectate, iar echipe medicale de interventie rapida au fost trimise in orasul Beni si in epicentrul epidemiei, la Mangina, a anuntat…

- Rudele unor victime ale incendiului de vegetatie din apropierea Atenei au dat in judecata autoritatile din Grecia, serviciul de pompieri si politia, potrivit unei surse judiciare. Autoritatile ar putea fi gasite vinovate de ucidere din culpa si vatamare corporala involuntara.