Autoritățile anunță „revoluția” centralelor fotovoltaice Un proiect de lege care ofera cetațenilor o soluție energetica alternativa este promovata in Parlament. Acesta este elaborat de un grup de deputați din fracțiunea PAS și prevede modificarea a 4 acte normative. Scopul final este ca procedura de racordare/ instalare/ punere in funcțiune a centralelor fotovoltaice pentru gospodariile casnice sa fie cit mai simpla, noteaza Noi.md cu referire la an Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

