- Asociatii ale lucratorilor migranti din Hong Kong au criticat sambata proiectul de vaccinare anti-COVID-19 obligatorie pentru intregul personal domestic strain, calificand drept "discriminatorie si injusta" aceasta masura, relateaza AFP. Autoritatile sanitare au anuntat vineri ca preconizeaza…

- Acestea sunt arondate in structurile spitalelor militare de la nivel național, iar traseul lor va fi stabilit impreuna cu Direcțiile de Sanatate Publica. Centrele vor fi folosite in localitațile rurale unde nu exista medic de familie, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Documentul amintit permite centrelor sa vaccineze la cerere toate persoanele care se prezinta pentru imunizare. Decizia a fost luata la propunerea coordonatorilor centrelor de vaccinare care spun ca acestea sunt goale si ca angajatii de acolo stau degeaba.Pentru a se vaccina, fara programare, cetatenii…

- Autoritațile din Romania iau masuri disperate pentru a crește numarul persoanelor vaccinate in țara noastra. Astfel, persoanele care doresc sa se vaccineze cu AstraZeneca nu vor mai avea nevoie de programare pentru a-și administra o doza, scrie Digi24. O circulara emisa de Comitetul Național de Vaccinare…

- Persoanele care vor sa se vaccineze cu AstraZeneca nu mai au nevoie de programare pentru a putea sa-și administreze o doza. Masura vine in contextul in care interesul pentru AstraZeneca in Romania a scazut foarte mult in urma scandalul trombozelor, informeaza postul de televiziune Digi24. Medicii…

- Persoanele cu varsta de peste 16 ani, care sunt in evidenta cu boli cronice, vor putea sa se programeze incepand cu luna martie in centrele disponibile pentru vaccinul de la compania BioNTech-Pfizer.