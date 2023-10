Stiri pe aceeasi tema

- Sase miliarde de euro de la CE pentru acces mai usor la servicii de diagnostic si tratament pentru pacientii cu cancer, AVC, politrauma si arsi gravi (MS)Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca Romania va primi aproximativ 6 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru acces mai usor la servicii…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, intreprinde o vizita de lucru la Bruxelles in scopul de a promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și de a discuta despre progresele semnificative realizate de țara noastra, a declarat vicepremierul pe pagina sa de Facebook.…

- Marci electrice precum Tesla si BMW ar putea fi incluse in investigatia UE privind subventiile chineze, lansata de Uniunea Europeana la inceputul acestei luni, transmite CNBC. ”Exista multe speculatii, dar in acest stadiu sfera acestei investigatii nu este inca decisa. Asa ca facem consultari pre-initiere…

- ”Exista multe speculatii, dar in acest stadiu sfera acestei investigatii nu este inca decisa. Asa ca facem consultari pre-initiere cu autoritatile chineze, iar domeniul de aplicare este inca de stabilit, ceea ce a fost anuntat pana acum din partea comisiei este ca, strict vorbind, nu acopera doar vehiculele…

- Guvernul a renunțat la o serie de restricții privind taxarea microintreprinderilor și a diminuat valoarea impozitului pentru locuințele mai scumpe de 500.000 de euro, potrivit informațiilor Profit.ro.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, va merge la Bruxelles pentru a prezenta ordonanța cu masurile fiscale…

- Autoritațile americane au dispus evacuarea parțiala a ambasadei sale din Niger in urma loviturii de stat de saptamana trecuta. In paralel, continua evacuarea cetațenilor straini aflați in țara africana.Decizia a fost luata deși americanii continua sa-l sprijine pe președintele destituit al Nigerului.…

- Guvernul aproba normele planului național de cancer. Ciolacu: toți pacienții, incluși in noile programe de diagnostic și tratament In ședința de joi, Guvernul aproba o ordonanta si o hotarare prin care se deblocheaza finantarea serviciilor de diagnostic genetic si tratament personalizat pentru pacientii…

- Guvernul s-a reunit in sedinta joi si aproba un proiect de ordonanta de urgenta prin care valoarea tichetelor de masa creste de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, precum și patru proiecte care previd investiții in sanatate.