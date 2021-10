Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor din aplicatia alerte.ms, in Romania exista 1.705 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.Totodata, exista si o rezerva operationala de 153 de paturi ATI destinate persoanelor infectate cu SARS COV 2. Aceasta rezerva este utilizata in cazurile in care numarul pacientilor ATI depaseste…

- Cele mai vulnerabile zone din Bucuresti in ceea ce priveste furnizarea apei calde si caldurii sunt capetele de retea, respectiv cartierele Aviatiei, Tei, Colentina, Fundeni, a declarat pentru HotNews.ro directorul Termoenergetica, Claudiu Cretu.

- Pe masura ce lucrarile de infrastructura se finalizeaza, compania de termoficare va incepe furnizarea caldurii, etapizat, incepand chiar de azi, la toate punctele termice. Astfel, de azi vor fi funcționale doua puncte termice: PT Paltiniș care asigura agentul termic la Liceul Grigore Moisil; Str. Sorin…

- • Primaria Ramnicului a finalizat o noua investitie in folosul cetatenilor: spatiu modern si elegant pentru Serviciul Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor de la Stadionul Zavoi Primarul Mircia Gutau a inaugurat luni, 4 octombrie, noile spatii de la Stadionul Municipal in care urmeaza…

- Deși se afla pe poziția a șaptea in topul atracțiilor turistice, Valcea are potențial imens de dezvoltare, iar oficialii județului s-au angajat sa ridice ștafeta și sa poziționeze, pe viitor, zona pe locul 3 in topul destinațiilor turistice romanești. Aflat la a treia dezbatere publica, proiectul „Turismul…

- Compartimentul de supraveghere epidemiologica și control boli transmisibile din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Botoșani a transmis situația zilei valabila pentru intreg județul.

- Coreea de Sud va face barter cu Romania pentru a primi vaccinuri contra Covid-19, spune ministerul de externe de la Seul, contrazicand informațiile oficiale din țara noastra privind donarea a aproape milion de doze catre aceasta țara asiatica, potrivit agenției Yonhap. Amintim ca, joia trecuta, Ministerul…

- Ceferistii protesteaza dupa ce o locomotiva a luat foc intre Arad si Timisoara, anuntul fiind facut luni dimineata de Rodrigo Maxim, presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), scrie G4Media.