- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza o incetinire a cresterii economiei la 2,8% in acest an, de la 4,9% in anul precedent, si o rata a inflatiei de 8% la sfarsitul anului, in scadere de la 16,4% la finalul anului 2022.

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,958 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 21,9% (-550.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Piața materialelor de construcții din Romania a cunoscut o creștere rapida, pe masura ce țara construiește mai multa infrastructura și iși extinde economia. Specialistii se așteapta ca aceasta piața sa aiba o evoluție ascendenta, cu +8,4% in 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Naționala de…

- Pentru anul 2023, Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, prognozeaza ca din 2023 cresterile salariale vor acoperi din rata inflatiei. Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca…

- „Bugetul pe anul 2023 pleaca si se construieste pe ceea ce s-a prezentat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, referitor la prognoza indicatorilor macroeconomici, in prognoza de toamna 2022. Respectiv, pentru anul 2023 avem o prognoza de PIB nominal la 1.552,1 miliarde de lei, cu o crestere…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca majorarile salariale de 50% pentru angajații implicați in implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vor fi platite de la bugetul de stat, el precizand ca „nu este vorba despre sporuri in plus, ci de o uniformizare”. „Trebuie sa fim…