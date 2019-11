Autorităţile americane avertizează că adepţii supremaţiei albilor ''învaţă'' de la jihadişti Autoritatile americane au avertizat ca organizatiile adeptilor suprematiei albilor "invata" tacticile folosite de gruparile jihadiste pentru a se coordona la nivel global si a se finanta, ceea ce a avut drept consecinta o crestere a "terorismului care are la baza motive rasiale sau etnice" in intreaga lume, informeaza EFE si Reuters. "Nationalistii albi comunica prin intermediul retelelor internationale. Invata de la predecesorii lor jihadisti" in ceea ce priveste organizarea globala si strangerea de fonduri, a declarat coordonatorul strategiei antiteroriste a Departamentului de Stat al SUA, Nathan… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

