Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile belgiene au dejucat un atac terorist care viza o reuniune politica din Franta la care participau zeci de mii de persoane, doi suspecti de origine iraniana fiind arestati, informeaza postul RTBF, citat de Mediafax.

- Publicatiile Express si Sachsische Zeitung scriu, vineri, ca un individ a venit in viteza cu o autoutilitara spre catedrala romano-catolica, apoi a coborat din vehiculul sau si a intrat in dom. Romanul suspect de care s-au temut autoritatile a intrat in dom, iar catedrala a fost evacuata…

- Un atentat cu „bomba biologica” cu ricina, o otrava foarte puternica, a fost dejucat in Germania, a declarat miercuri seful politiei judiciare, Holger Munch, dupa arestarea unui tunisian la Koln...

- Un tunisian arestat saptamana trecuta la Koln planuia sa comita un atac terorist folosind ricina, substanta extrem de toxica, extrasa din planta ricin, care este de 6.000 de ori mai letala decat cianura, a declarat Holger Muench, liderul Politiei Federale Germane (BKA), potrivit agentiei Dpa.

- Autoritatile franceze au dejucat un nou complot terorist, arestand doi suspecti, la mai putin de o saptamana de la atentatul din Paris, soldat cu un mort si cinci raniti, relateaza site-ul cotidianului Le Monde.

- Un nou atentat a fost dejucat in Franta si doi frati de origine egipteana au fost arestati, a anuntat vineri ministrul afacerilor interne francez, Gerard Collomb, informeaza AFP, preia Agerpres. "Erau doi tineri de origine egipteana care se pregateau sa comita un atentat, fie cu exploziv, fie…

- Autoritatile olandeze au retinut patru indivizi suspectati ca voiau sa puna la cale un atentat terorist. Procurorii i-au identificat pe cei patru ca fiind olandezi de origine marocana. Dovezile care indicau complotul ar fi fost evidentiate intr-o inregistrare a unui alt barbat, care a fost…