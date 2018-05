Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene trebuie sa-si intensifice eforturile de a controla migratia, mai ales in ce priveste asigurarea securitatii la granitele externe ale Uniunii Europene, a indicat miercuri Comisia Europeana, potrivit dpa si AFP, informeaza Agerpres.UE a luat masuri pentru reducerea migratiei…

- Autoritațile se recunosc depașite de situație și cer forțe speciale pentru distrugerea culturilor. Fermierii din Afganistan sunt preocupați să valorifice recoltele generoase de opiu de pe câmpurile cultivate cu maci, în condițiile în care autoritățile au eșuat…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atentia asupra faptului ca nici unul dintre cele 43 de proiecte aprobate de Guvern pentru Anul Centenar nu este pentru judetul Suceava. Gheorghe Flutur a spus la finalul sedintei de ieri a Consiliului Judetean ca, din pacate, ...

- Zhao Changpeng a dezvoltat cea mai mare casa de schimb valutar pentru criptomonede, ajungand la un profit de 200 de milioane de dolari si o avere personala de 2 miliarde de dolari, insa problemele actuale de pe piata criptomonedelor ar putea duce la prabusi afacerile industriei, relateaza Bloomberg.…

- Ranile uneia dintre cele mai mari banci din SUA, Wells Fargo, s-au adancit joi cand banca a recunoscut ca a suprataxat clientii sai din divizia de gestionare de active, in timp ce scandalul care deja a lovit alte divizii a declansat demisii in boardul de conducere si critici in Congres, potrivit…

- Ministerul Sanatatii (MS) atrage atentia asupra faptului ca a identificat in spatiul online site-uri care, in mod abuziv, utilizeaza identitatea MS in calitate de garant pentru promovarea si comercializarea unor medicamente care nu au autorizatie de punere pe piata, potrivit Agerpres."In urma identificarii…

- Jung Ki-joon, coordonatorul politicilor economice de reglementare din Coreea de Sud, a fost gasit mort in casa lui, la varsta de 52 de ani, potrivit Wall Street Journal. Cauza principala identificata de autoritati a fost infarctul, insa anumite neconcordante ii indeamna pe politisti sa continue…

- Bill Gurley, unul dintre cei mai mari invesitotori din Statele Unite atrage atentia ca exista o porblema sistematica in Silicon Valley – ratele dobanzilor sunt prea mici, iar capitalul din piata e prea mare, o combinatie periculoasa si fara precedent. Cu alte cuvinte, el atrage atentia ca startup-urile…