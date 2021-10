Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul l-a felicitat vineri pe Dmitri Muratov, editor si jurnalist, proaspat laureat al Premiului Nobel pentru pace pe 2021, o reactie ce survine in ciuda faptului ca publicatia pe care acesta o conduce, Novaia Gazeta, a criticat frecvent autoritatile ruse, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Președinta Maia Sandu nu a mai participat la Politica Nataliei Morari de la TV8 din campanie electorala și susține ca nu știa despre relația jurnalistei cu Veaceslav Platon. „Eu am aflat ca și dumneavoastra, acum”, a declarat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagra, de la același post de televiziune.…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatații de la Tokyo, vorbim despre doi barbati, in varsta de 30 si 38 de ani. Ambii au decedat in luna august, dupa ce au primit a doua doza de vaccin Moderna, provenit de la unul dintre cele trei loturi a caror utilizare a fost suspendata pe 26 august…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…

- Autoritatile ruse au instituit duminica situatie de urgenta publica in orasul Sarov, 370 kilometri est de Moscova, unde se afla un important centru de cercetari nucleare, in urma extinderii incendiilor de padure din rezervatia naturala Mordovia in regiunea Novgorod, relateaza

- Autoritațile din orașul chinez Wuhan au luat o decizie radicala, dupa ce au reaparut cazurile de covid-19. Wuhan, decizie radicala dupa ce au reaparut cazuri de covid-19 Autoritațile vor incepe sa testeze intreaga sa populație, dupa ce au fost detectate cateva cazuri pozitive de coronavirus. Wuhan a…

- Autoritațile italiene au facut un anunț important cu cateva zile inainte ca ”Certificatul verde” de sanatate sa intre in vigoare, in Italia, masura ce va afecta sute de mii de romance care lucreaza in peninsula. Absența permisului de sanatate la persoanele care ingrijesc persoane in varsta, la domiciliu,…

- Marian Dragulescu a facut un anunț care i-a luat prin surprindere pe toți admiratorii și fanii lui. Marian Dragulescu, decizie radicala dupa Jocurile Olimpice Totul urmeaza sa se intample anul acesta și are legatura cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mai exact, gimnastul a declarat ca urmeaza sa se retraga…