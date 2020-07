Autoritati: Schimbati furnizorul de gaze pentru ca veti gasi oferte si cu 15% mai mici

Autoritatile indeamna consumatorii romani de gaze sa schimbe furnizorul actual cu cel care are pretul cel mai bun din piata pentru ca exista acum si oferte care sunt cu pana la 15% mai mici.



"Pe comparatorul de preturi, veti vedea cel putin opt oferte cu pretul mai mic decat cel al furnizorului actual, mai mic cu 10% pana la 15%. Daca acum pretul este de 134 de lei pe MWh, sunt oferte si cu 108 lei pe MWh", a spus Nicolae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in cadrul dezbaterii online Energy Forum - "Liberalizarea pietei de gaze si energie…