- Podul Ciongar care leaga Peninsula Crimeea anexata de Rusia de zonele ocupate de rusi in regiunea Herson din sudul Ucrainei a fost lovit intr-un atac ucrainean cu rachete, au anuntat joi oficiali numiti de Moscova in ambele regiuni, informeaza Reuters si AFP. Vladimir Saldo, guvernatorul din regiunea…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters, citata de News.ro. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson. A distrus case si culturi. Au murit…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat, miercuri, ca se va opune unei initiative a guvernului ucrainean de a retrage federatiilor statutul lor national daca sportivii lor concureaza impotriva rusilor sau belarusilor, relateaza Reuters.CIO a sanctionat Rusia si Belarus dupa invadarea Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a informat sambata, 25 martie, Kremlinul, transmite Reuters. In timpul apelului, Erdogan i-a multumit lui Putin pentru „atitudinea pozitiva” fata de prelungirea acordului de export al cerealelor…