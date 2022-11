Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba regulamentele scolare. Elevii nu mai au voie cu brichete in scoli Ministerul Educatiei doreste imbunatatirea cadrului legislativ privind prevenirea si eliminarea violentei in scoli. Astfel, elevii vor avea noi restrictii. Prima sesiune de lucru organizata in contextul campaniei ”Nu sunteti…

- In acest an școlar apar mai multe modificari, fața de anii trecuți. Modificarile au fost anunțate de ministrul Ligia Deca, intr-un comuncat emis luni seara. Printre modificari este specificat și obiectul pe care elevii nu mai au voie sa il aiba in ghiozdan. Conform legii, elevii nu ami au voie cu acest…

- Care sunt școlile din Alba unde elevii beneficiaza de programul „Masa calda”? Ligia Deca dubleaza numarul de școli din țara in program, din localitați cu primari PSD Care sunt școlile din Alba unde elevii beneficiaza de programul „Masa calda”? Ligia Deca dubleaza numarul de școli din țara in program,…

- In aceste zile, sfarșit de octombrie și inceput de noiembrie, mulți dintre romani au preluat obiceiurile specifice de Halloween: costume infricoșatoare, atitudini ostile, gesturi violente! „Noi, polițiștii ne bucuram ca cei de la Școala Gimnaziala „Gheorghe Lupan” din localitatea Groși au ales ca…

- Din 22 octombrie, o saptamana de vacanța in școli și gradinițe Foto: Arhiva Elevii si copiii de gradinita intra, mâine, în ultima saptamâna de scoala din prima parte a anului de învatamânt. Copiii vor fi în vacanta de sâmbata, 22 octombrie, pâna duminica,…

- Firma care deține contractul in cadrul Programului Național in Școli al Romaniei 2017-2023 susține ca din cauza secetei s-au diminuat efectivele de animale și, prin urmare, nu mai este lapte suficient.

- Pozele dintr-o școala din Periți, Ialomița, proaspat renovata, au devenit virale pe Internet datorita culorilor vesele folosite in interior și mesajelor motivaționale de pe pereți.Mesajul care insoțește pozele este din partea unuei profesoare catre elevii sai și este unul plin de caldura:"Și…