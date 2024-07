Specialiștii Autoritații Vamale Romane din cadrul Direcției Proceduri Vamale și in Domeniul Produselor Accizabile, alaturi de cei de la Biroul Vamal de Frontiera Otopeni Calatori s-au intalnit cu operatorii economici aeroportuari, depozitarii, exportatorii și reprezentanții in vama pentru a discuta noile reglementari vamale privind schimbarile in export și tranzit, precum și modalitați de eficientizare a formalitaților vamale pentru aceste operațiuni. In data de 30 iulie 2024, Autoritatea Vamala Romana – Direcția Proceduri Vamale și in Domeniul Produselor Accizabile și conducerea Biroului…