- Autoritatea Vamala Romana va promova procedurile vamale simplificate pentru mediul de afaceri din Turcia, tinand cont de volumul mare al schimburilor comerciale dintre cele doua tari.Autoritatea Vamala Romana AVR si Ambasada Republicii Turcia in Romania au agreat ca vor organiza o intalnire cu Asociatia…

- George Simion se pregatește conform unor informații vehiculate in presa sa candideze pentru funcția de primar la Cluj-Napoca.Liderul partidului AUR a mai facut afirmații concrete in aceste sens și in luna octombrie a acestui an atunci cand a vorbit cu presa locala din Cluj. Intrebat daca iși dorește…

- O tanara din Gorj a fost condamnata la cinci ani de inchisoare dupa ce ar fi inșelat un italian cu aproape un milion de euro. I-ar fi promis barbatului ca se vor casatori și vor intemeia o familie, dar dupa ce l-a convins sa-i vireze sume importante de bani, nu i-a mai raspuns la telefon. Italianul…

- Al patrulea grup de romani evacuați din teritoriul controlat de gruparea palestiniana Hamas a fost adus vineri dimineața, 17 noiembrie in Romania, a anunțat Ministerul de Externe.Deși inițial ar fi trebuit sa ajunga 17 persoane, una a ramas in Egipt și nu a venit la București cu zborul TAROM de la Cairo.In…

- In contextul in care președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, sosește astazi pentru o vizita de stat de patru zile, experții economici și-au impartașit punctele de vedere despre modul in care Tanzania iși poate stimula exporturile catre țara din sud-estul Europei, relateaza presa tanzaniana. In…

- Secretarul general la Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat in data de 14 septembrie, la deschiderea Forumului de Afaceri Romania-Turcia, prilejuit de prezenta la Bucuresti a unei delegatii a Camerei de Comert si Industrie Amasya, din componenta careia au facut…

- „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeana” este titlul carții care a fost lansata sambata, 2 septembrie, la Chișinau. Regizorul roman Cristian Mungiu explica, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, de ce a ales hartia și nu pelicula pentru a spune poveste bunicii sale, care in 1940…

- Lara Fabian revine in Romania, pe scena Stadionului Arcul de Triumf, intr-un regal artistic dedicat aniversarii lui Gheorghe Zamfir. Celor 2 interpreți li se va alatura marele tenor Jose Carreras, cunoscut și pentru multiplele gesturi de suflet infaptuite in sprijinul copiilor diagnosticați cu leucemie…