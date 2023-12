Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Vamala Romana a anuntat luni ca, potrivit datelor detinute de institutie, in ultimele 6 luni nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapita si floarea-soarelui.„Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit…

- Numarul vagoanelor care se indreapta spre porturile din regiunea ucraineana Odesa a continuat sa creasca in ultima saptamana datorita succesului coridorului alternativ de exporturi de la Marea Neagra, a declarat joi seara un inalt oficial al cailor ferate. Valeriy Tkachov, director adjunct al departamentului…

- Guvernul va aproba, joi, mecanismul care va permite importuri de cereale din Ucraina doar cu autorizatie pentru cantitati limitate si doar pentru fermierii si procesatorii care demonstreaza ca au nevoie pentru completarea stocurilor.

- Importurile de cereale din Ucraina si Republica Moldova vor fi permise doar fermierilor si procesatorilor romani si vor fi posibile doar pe baza de licenta, a anuntat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

- In Republica Moldova, in prezent, se desfașoara procesul de recoltare a culturii de floarea-soarelui. Suprafața semanata in anul 2023 este de aproximativ 388,9 mii hectare, cu o producție estimata de aproximativ 1,01 milioane de tone. Aceasta cultura beneficiaza de condiții climatice favorabile pentru…