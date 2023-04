Stiri pe aceeasi tema

- Agentia italiana de protectie a datelor a stabilit miercuri o lista de conditii care trebuie indeplinite pentru a permite reluarea serviciului chatbot administrat de OpenAI in tara, transmite Reuters. In urma cu aproape doua saptamani, OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, a intrerupt serviciile…

- In urma cu aproape doua saptamani, OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, a intrerupt serviciile ChatGPT in Italia, dupa ce autoritatea de reglementare, cunoscuta sub numele de Garante, a restrictionat temporar procesarea datelor cu caracter personal si a inceput o ancheta cu privire la o presupusa…

- Apelurile de a intrerupe dezvoltarea inteligenței artificiale nu vor „rezolva provocarile” care ne așteapta, a declarat cofondatorul Microsoft, Bill Gates, pentru Reuters, in primele sale comentarii publice de cand o scrisoare deschisa a declanșat o dezbatere despre viitorul acestei tehnologii. Tehnicianul…

- Germania ar putea urma exemplul Italiei prin blocarea ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat comisarul german pentru protectia datelor. ziarului Handelsblatt, in comentarii publicate luni, transmite Reuters. OpenAI, sustinuta de Microsoft, a scos ChatGPT offline, vineri, in…

- Germania ar putea urma exemplul Italiei prin blocarea ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat comisarul german pentru protectia datelor. ziarului Handelsblatt, in comentarii publicate luni, transmite Reuters. OpenAI, sustinuta de Microsoft, a scos ChatGPT offline, vineri, in…

- OpenAI, sustinuta de Microsoft a oprit vineri accesul la ChatGPT in Italia, dupa ce agentia nationala pentru protectia datelor si-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibile incalcari ale confidentialitatii si pentru ca nu a verificat daca utilizatorii au varsta de ceeel putin 13 ani, asa cum a solicitat.…

- Israelul este gata sa furnizeze Italiei si Europei mai mult gaz natural si, de asemenea, sa ajute la combaterea efectelor secetei, a declarat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu dupa convorbirile avute la Roma cu omologul sau italian Giorgia Meloni, relateaza dpa. "Vrem sa acceleram livrarile…

- Orasul va sprijini firmele cheie sa investeasca in construirea unui cadru open source si sa accelereze furnizarea de date de baza, se arata intr-un comunicat. Biroul a mai spus ca 1.048 de companii AI, sau 29% din totalul la nivel national, erau situate la Beijing in octombrie anul trecut si ca va cauta…