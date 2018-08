Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de porci, operatorii din industria de profil, asociatiile de vanatori si pescari, gestionarii fondurilor de vanatoare si institutiile cu atributii in prevenirea si gestionarea Pestei Porcine Africane au fost informati si avertizati in permanenta asupra riscurilor si efectelor acestui virus,…

- Bacauanii care au trecut sambata, la ora 13.00, prin fața Casei de Cultura „Vasile Alecsandri” au avut parte de o surpriza placuta. Mai mulți tineri au pus in „scena” strazii un moment dansant pe ritmuri imbietoare. Cei care au organizat aceasta acțiune sunt 50 de tineri din 10 țari (Romania, Republica…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Principalul autor al actualului Program de guvernare, profesorul ASE, Cristian Socol, este printre cei mai influenti teoreticieni din PSD. Este, totodata, unul dintre pastratorii liniei socialiste a partidului. Dezvaluie intr-un comentariu publicat in Adevarul ca pregateste planificarea economiei Romaniei,…

- Pentru o economie puternica, Republica Moldova are nevoie de stabilitate. Nu se poate spera la o creștere economica din moment ce în țara este haos. Declarația a fost facuta de ministrul economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul…

- Romania va avea rate anuale de inflatie intre 3% si 3,1% – cele mai mari din UE – pana in 2023, estimeaza Fondul Monetar International (FMI). Spre comparatie, alte state din UE vor avea rate ale inflatiei de 2,5% (Polonia), intre 1% si 1,8% (Croatia), intre 1% si 1,7% (Grecia) sau intre 1% si 1,3% (Italia).…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va notifica catre Comisia Europeana si Oficiul International de Epizootii focarele de pesta porcina africana depistate in patru gospodarii situate in localitatile Salceni si Ceatalchioi din judetul Tulcea, a anuntat,…