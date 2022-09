Stiri pe aceeasi tema

Constatarea amiabila electronica, anuntata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pe 27 mai 2022, ar putea fi posibila incepand cu data de 15 octombrie 2022, potrivit unor surse din piata financiara.

Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a avertizat sambata ca exista un risc de ''pulverizare de substante radioactive'' la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de trupele ruse, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Guvernul Canadei a semnat marti un memorandum de intelegere cu Volkswagen si Mercedes pentru a furniza materii prime pentru bateriile vehiculelor electrice produse de cele doua companii auto germane, transmite Xinhua.

Un numar record de sase milioane de automobile electrice ar urma sa fie vandute in acest an in China, pe fondul exploziei cererii pentru automobile curate, transmite Bloomberg.

Ministerul Finantelor a atras, marti, 60 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat peste 2,115 miliarde lei, la o dobanda de 8,65% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 115 de luni, potrivit datelor publicate…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca noul examen de Bacalaureat ar urma sa se aplice in anul 2027, dupa ce va fi parcurs un ciclu liceal, iar subiectele vor fi calibrate atat pentru cei care fac o ora pe saptamana dintr-o materie, cat si pentru cei care fac mai multe ore pe saptamana…

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) scoate la concurs zece locuri pentru ocuparea unor functii publice de executie.

Autoritatea turca pentru aviație civila inasprește condițiilepentru piloții turci care demisioneaza și se muta in strainatate pentru a lucra pentru companii aeriene straine, cand industria aviatica se grabește sa gaseasca personal suplimentar pe fondul unui sezon turistic in plina expansiune.