- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Ministerul Sanatatii au lansat joi proiectul "Sistem informatic pentru registrele de sanatate - RegInterMed", care are rolul de a imbunatati solutiile informatice din sistemul de sanatate, inclusiv prin facilitarea accesarii de catre medici a istoricului…

- In așteptarea Valului 4 al pandemiei de COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Ialomița face verificari in toate cele 4 spitale din județ, pentru a identifica vulnerabilitațile pe care unitațile medicale le intampina. Marea problema a tuturor spitalelor ialomițene este lipsa de medici specialiști care…

- Platforma Ghiseul.ro s-a interconectat cu sistemul informatic al Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din Capitala, astfel ca aceasta devine prima biblioteca din Romania care accepta plati online pentru taxa de eliberare a permisului de acces si reinnoirea vizei anuale, informeaza News.ro.…

- latformele private de plati si de servicii care respecta standardele de securitate cibernetica se pot interconecta cu platforma Ghiseul.ro, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Pentru a usura si mai mult posibilitatea cetatenilor…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi ar putea fi operational incepand de astazi, 23 iunie, dupa ce spatiile afectate de fumul produs in incendiul de marți vor fi curatate si dezinfectate, a declarat pentru Agerpres managerul interimar Alina Belu, care a precizat ca instituția…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a prezentat joi membrilor Comitetului pentru e-guvernare si debirocratizare initiativa de realizare a Catalogului National al Serviciilor Publice, masura ce isi propune inventarierea tuturor serviciilor publice furnizate de institutiile si autoritatile…

- În era digitala și dupa o mulțime de bani aruncați pe strategii și grupuri de lucru înființate pentru realizarea unui inventar IT al statului, care ar fi trebuit sa constate ce sisteme IT are administrația publica și ce servicii ofera catre cetațeni, Guvernul nu are nici acum o situație.…