Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) anunța ca in luna ianuarie 96.006 utilizatori s-au inscris pe platforma ghiseul.ro. Acesta reprezinta cel mai mare numar de utilizatori inscriși intr-o luna de la inființarea platformei in 2011, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al ADR,…

- Ghiseul.ro a inregistrat cel de-al 800.000-lea utilizator, o persoana fizica din orasul Buhusi, judetul Bacau, informeaza marti Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, de la inceputul anului, peste 34.000 de utilizatori s-au inscris pe www.ghiseul.ro…

- Peste 800.000 de romani s-au inscris pe ghiseul.ro, platforma administrata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), potrivit Mediafax. Potrivit ADR, ghișeul.ro a inregistrat cel de-al 800.000-lea utilizator, o persoana fizica din orașul Buhuși, județul Bacau. De la inceputul anului,…

- Platforma de plati online Ghiseul.ro a inregistrat un nou record luni, 4 ianuarie, respectiv 17.900 de tranzactii efectuate in doar 24 de ore, valoarea sumelor colectate depasind 4,6 milioane de lei, a anuntat, marti, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precedentul record, inregistrat pe…

- Platforma de plati online Ghiseul.ro a inregistrat un nou record luni, 4 ianuarie, respectiv 17.900 de tranzactii efectuate in doar 24 de ore, valoarea sumelor colectate depasind 4,659 milioane de lei, a anuntat, marti, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precedentul record,…

- Loteria Romana a incheiat un parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in vederea implementarii in online a jocurilor pe care le organizeaza.Demersul a urmat emiterii Hotararii de Guvern prin care au fost modificate normele metodologice privind organizarea si exploatarea jocurilor…

- Lipsa de interoperabilitate in infrastructura digitala in Romania reprezinta o amenintare serioasa, dar in momentul de fata se lucreaza la un sistem de interoperabilitate a bazelor de date detinute de catre institutiile publice, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Octavian Oprea,…