Stiri pe aceeasi tema

- Platforma pentru plata taxelor, Ghișeul.ro, va fi disponibila atat in Google Play, cat și in App Store. Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) au demarat, in aceasta saptamana, demersul pentru dezvoltarea aplicației mobile Ghișeul.ro, instrumentul digital de ultima generație și…

- Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) au demarat, in aceasta saptamana, demersul pentru dezvoltarea aplicației mobile Ghișeul.ro, instrumentul digital de ultima generație și urmatorul pas pentru digitalizarea sectorului de plați din Romania. Finanțata de Mastercard și dezvoltata…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), alaturi de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN), a demarat miercuri prima etapa a procesului de consultare publica privind utilizarea inteligentei artificiale in Romania. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis miercuri,…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a prezentat joi membrilor Comitetului pentru e-guvernare si debirocratizare initiativa de realizare a Catalogului National al Serviciilor Publice, masura ce isi propune inventarierea tuturor serviciilor publice furnizate de institutiile si autoritatile…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde de lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul…

- CARAS-SEVERIN – Cea mai mare suma o primește Primaria Caransebeș, pentru Spitalul Municipal de Urgența, aproape 40 de milioane de lei! Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru patru proiecte din Caraș-Severin au fost semnate contractele de finanțare. Spre exemplu, pentru consolidarea…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor…

- Consiliul Județean Brașov este deschizator de drumuri la nivel național nu doar in implementarea digitalizarii, ci și in asigurarea cadrului legislativ corespunzator indeplinirii acestui deziderat considerat prioritar atat de Uniunea Europeana, cat și de Guvernul Romaniei. In urma unei solicitari privind…