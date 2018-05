Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite isi inaugureaza astazi ambasada din Israel la Ierusalim. Este a doua tara care isi muta sediul misiunii diplomatice, dupa Guatemala. Ceremonia este boicotata de majoritatea diplomatilor straini acreditati in Israel.

- Paraguay iși va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțuri similare facute de Statele Unite și Guatemala, a anunțat miercuri ministerul Afacerilor externe din aceasta țara, citat de AFP.

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Donald Trump a anunțat, la Washington, ca ar putea merge, la mijlocul acestei luni, la Ierusalim, unde Statele Unite ale Americi iși vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim este programata pe data de 14 mai 2018 intr-o locație provizorie, in timp…

- Președintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii iși muta așa repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a raspuns curiozitați jurnaliștilor chiar in timpul conferinței de presa alaturi de cancelarul german Angela Merkel aflata in vizita in America. Președintele…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului, scrie agerpres.ro.