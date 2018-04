Stiri pe aceeasi tema

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Primii jurnalisti care au reactionat la anuntul lui Liviu Dragnea au fost cei din Israel. „Sfidand politica UE, Romania avanseaza propunerea de a-si muta ambasada la Ierusalim”, titreaza cotidianul Haaretz.

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Guvernul Dancila ar intentiona sa mute ambasada Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, la doar cateva luni dupa o miscare similara a SUA. Decizia ar fi pregatita printr-un memorandum, potrivit g4media.ro. Decizia ar putea fi adoptata dupa intoarcerea in tara a ministrului Afacerilor Externe,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat in spital, dupa ce a acuzat mai multe simptome de boala.”Are febra mare și tușește” a spus purtatorul sau de cuvant. Netanyahu a fost dus la un spital din Ierusalim, pentru investigații.

- "Trebuie mentinut statutul special si caracterul orasului" Ierusalim, a declarat Federica Mogherini dupa intalnirea cu ministrii de Externe ai statelor din Liga Araba, potrivit EUObserver.Federica Mogherini a facut aceasta declaratie in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump,…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…