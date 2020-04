Stiri pe aceeasi tema

- Masura dura impusa de autoritați. Copiii ai caror parinți s-a imbolnavit de Covid-19 și nu pot fi ingrijiți de familia extinsa vor fi luați in grija statului. Asta anunța presedintele Autoritatii pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, care spune ca direcțiile județene pentru…

- Madalina Turza a transmis ca „trebuie sa fim calmi, pentru ca o procedura exista deja, care se aplica și pentru astfel de cazuri. Dupa ce Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) preia un copil aflat intr-o astfel de situație, el este plasat intr-o zona dedicata de izolare.…

- Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care expira in perioada…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu adopta o serie de masuri, avandu-se in vedere Dispozițiile metodologice ale Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, prin care au fost facute recomandari in scopul asigurarii protecției…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a facut publice rezultatele controalelor efectuate la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti cu Handicap Racaciuni, Jud. Bacau, precum si masurile luate in acest caz.

- Luni, 24 februarie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 700 milioane lei - INS: Inovatia in intreprinderile din mediul de afaceri in perioada 2016-2018 (date provizorii) - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov selecteaza in vederea atestarii si angajarii persoane dornice de a profesa ca asistenți maternali profesioniști (cod COR 531201). ,,Selecția are loc in cadrul proiectului „TEAM-UP Progres in calitatea ingrijirii alternative…

- ​Doar jumatate dintre elevii cu dizabilitați din Romania sunt școlarizați in invațamantul de masa. Astfel, datele oficiale arata ca din cei aproape 72.000 de copii cu dizabilitați, doar 38.635 au fost integrați in școlile normale in anul școlar 2019-2020. Cu toate ca Ministerul Educației susține ca…