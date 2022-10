Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei anunţă noi reglementări privind racordarea prosumatorilor la reţeaua de distribuţie a energiei electrice ”Avand in vedere numarul mare de petitii depuse la ANRE privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, Comitetul de reglementare a aprobat, in sedinta din data de 19.10.2022, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor utilizatori ai retelelor electrice. Noile prevederi ajuta la deblocarea punerii in functiune a instalatiilor realizate de prosumatori si implicit la deblocarea valorificarii energiei produse din surse regenerabile in centrale electrice cu puteri de pana la 400 kW pe loc de consum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

