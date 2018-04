Consumul unor doze mari de suplimente alimentare care contin extract de ceai verde poate fi asociat cu leziuni hepatice, potrivit unei noi cercetari realizate de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA), informeaza miercuri Reuters.



Ceaiurile folosite sub forma de infuzii sunt considerate in continuare sigure pentru consum. Ceaiurile instant sunt de asemenea fara pericole intrucat contin o cantitate mica de antioxidanti, care se afla in mod natural in ceaiul verde, a precizat autoritatea cu sediul la Parma.



Consumul unei cantitati prea mare de antioxidanti…