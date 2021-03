Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor anunta ca nu va lua subventia de la buget pentru partidele parlamentare si ca va initia o lege „prin care sa fie oprit acest jaf din banii publici”. „In plina pandemie, statul roman aloca 4 milioane de euro ca subventie partidelor politice – si asta, doar pentru luna…

- Imediat dupa ce PNL, USR PLUS și UDMR au semnat acordul de guvernare, cu Florin Cițu propunere de premier, Klaus Iohannis a anunțat luni seara o noua serie de consultari la Cotroceni. In condițiile in care saptamana trecuta Iohannis a precizat ca il accepta pe Cițu ca premier, consultarile par sa fi…

- Asa cum a anuntat, dupa constituirea Parlamentului, președintele Klaus Iohannis invita din nou partidele parlamentare la Cotroceni, in legatura cu formarea Guvernului. Dupa aceste consultari presedintele va desemna noul premier. Coalitia de centru dreapta vine cu propunerea unica – Florin Citu. Programul…