Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că peste 5000 de cereri pentru votul prin corespondență au fost anulate Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca peste 5.000 de cereri depuse pentru votul prin corespondența in primul tur al alegerilor prezidențiale au fost anulate. Printre motive se afla lipsa unui act de identitate valabil și confirmarea adresei de e-mail. „Pana la incheierea perioadei de inscriere (15 septembrie 2019), au fost inregistrate 41.003 cereri depuse, dintre care 35.917 cereri au fost aprobate, indeplinind toate condițiile legale”, transmite AEP, intr-un raspuns la o solicitare a agenției MEDIAFAX. Citește și: Lia Olguța Vasilescu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

