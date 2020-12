Autoritatea Electorală Permanentă: 14.000 de voturi, 40% din cele prin corespondență, au fost pierdute Calculele Autoritații Electorale Permanente (AEP) arata ca, peste 14.000 din cele 35.800 de voturi prin corespondența trimise catre romanii din strainatate nu au ajuns la București. Singura șansa ca sa voteze e sa mearga la cea mai apropiata secție, a declarat Constantin Mitulețu, președintele AEP, citat de “Libertatea”. Potrivit acestuia, „procesul de inregistrarea a voturilor […] The post Autoritatea Electorala Permanenta: 14.000 de voturi, 40% din cele prin corespondența, au fost pierdute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate saptamana trecuta in Arad, Bucuresti, Timis, Mures si Sibiu, precizeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 9 – 15 noiembrie,…

- Un deputat PSD este internat in stare grava la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzau Sebastian Radu se afla in stare grava in spital din cauza infectiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzau la Spitalul Militar Central din Bucuresti, conform News.ro. The post Deputat…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Hotararea Comitetului Municipal pentru Situații de urgența București prin care se institutie obligativitatea purtarii maștii și in spații publice deschise, precum și hotararile similare ale comitetelor locale sunt ilegale, potrivit specialiștilor in drept. Avocatul Gheorghe Piperea a explicat, marți,…

- Promovarea propriu-zisa a Romaniei la statutul de Piața Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la București, potrivit unui comunicat BVB. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piața Emergenta și a fost inclusa in mai mulți…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat miercuri ca se poate ajunge la carantinarea cate unui sector din București, daca evoluția pandemiei o va impune. “Se poate ajunge la carantina intr-un sector. Carantinarea sectoarelor e posibila. Este mai dificil, dar daca se impune vom face acest lucru.…

- Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoara, el nu este intubat, dar primește oxigen, aceasta procedura fiind folosita pentru mulți dintre pacienții…

- Prezenta la vot pe tara la alegerile locale a fost, duminica, pana la ora 20,00, de 44,54%, adica 8.149.202 alegatori, potrivit raportarilor Biroului Electoral Central (BEC). In mediul urban, s-au prezentat la urne 3.756.773 alegatori si in rural 4.392.429. Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 34,87%…