"Lista cu protocoalele de colaborare incheiate, in condițiile legislației in vigoare, de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu alte instituții, in vederea indeplinirii atribuțiilor conferite de legislația privind inființarea, organizarea și funcționarea ASF (OUG 93/2012), precum și de reglementarile sectoriale de pe piețele supravegheate este:

- Protocolul nr. 9679/31.03.2005 privind organizarea cooperarii intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, incheiat de CNVM cu PICCJ, avand ca obiect colaborarea in toate situațiile…