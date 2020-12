Stiri pe aceeasi tema

- Plata calatoriei cu autobuzele din municipiul Buzau se poate face inclusiv prin trimiterea unui SMS la 7494 cu textul L, urmat de numarul liniei. In maximum 30 de secunde veti primi un SMS de confirmare a activarii titlului de calatorie care va conține un cod de control. Veti comunica acest cod de control,…

- Plata calatoriei cu autobuzele din municipiul Buzau se poate face inclusiv prin trimiterea unui SMS la 7494 cu textul L, urmat de numarul liniei. In maximum 30 de secunde veti primi un SMS de confirmare a activarii titlului de calatorie care va conține un cod de control. Veti comunica acest cod de control,…

- Peste 5,3 miliarde de gigabiti de internet au fost consumati in Romania in prima jumatate a anului, dintre care 90% generati de internetul fix, segment care a inregistrat cele mai interesante evolutii, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in…

- ”Numarul total de reclamatii primite de furnizorii de servicii postale a crescut cu 12% in anul 2019 (627.000 reclamatii), insa ponderea celor considerate ca fiind intemeiate (105.000) a ramas la 17% din total. Pentru 48.000 au fost acordate despagubiri, in valoare totala de 14,3 milioane de lei, insemnand…

- HISTORY transmite, in exclusivitate, incepand din 1 noiembrie, in fiecare duminica, de la ora 12:00, episoade noi din seria „Așii Amanetului”, care continua aventura lui Rick, Corey și Chumlee in lumea afacerilor de amanet. Cele 12 noi episoade vor aduce in prim-plan descoperiri ale unor articole cu…

- ”De la 21 octombrie 2008 cand a fost lansat serviciul portabilitatii care ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si alege cea mai potrivita oferta pentru nevoile lor de consum pastrandu-si numarul de telefon, peste 7 milioane de numere de telefon au fost transferate intre retelele din Romania. In acest…

- De la 21 octombrie 2008 cand a fost lansat serviciul portabilitații care ofera utilizatorilor posibilitatea de a-și alege cea mai potrivita oferta pentru nevoile lor de consum pastrandu-și numarul de telefon, peste 7 milioane de numere de telefon au fost transferate intre rețelele din Romania. In acest…

- Crime+Investigation difuzeaza, in premiera, incepand din 21 octombrie, in fiecare miercuri, de la ora 22:00, serialul documentar „Legaturi otravitoare” , care aduce in prim-plan unele dintre cele mai mediatizate cazuri de otravire din lume și motivele care au stat la baza unor astfel de crime. Otrava…