Stiri pe aceeasi tema

- Minerii Bitcoin genereaza 1,4 miliarde de dolari doar in luna mai, in ciuda scaderii criptomonedei cu de 36%. Datele achiziționate de Finbold indica faptul ca minerii de Bitcoin au caștigat 1,45 miliarde de dolari in luna mai, scazand doar 15,01% fața de cifra din aprilie de 1,7 miliarde de dolari.…

- Traficul de internet fix din Romania a inregistrat, anul trecut, o crestere cu 51%, in timp ce internetul mobil a urcat cu 30%, pe o piata telecom in care veniturile s-au majorat cu 1%, de la an la an, arata datele statistice publicate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat astazi rezultatele declarațiilor pe venit depuse pentru anul 2020. Astfel, conform datelor, pentru anul trecut au fost identificați 2 962 de milionari, cu 447 de persoane mai multe decat in 2019. Astfel, venitul lor pentru anul 2020…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat astazi rezultatele declarațiilor pe venit depuse pentru anul 2020. Astfel, conform datelor, pentru anul trecut au fost identificați 2 962 de milionari, cu 447 de persoane mai multe decat in 2019. Astfel, venitul lor pentru anul 2020…

- In perioada menționata, rata locurilor de munca vacante a crescut cu 0,06 puncte procentuale, la 0,79%.Fața de primul trimestru din 2020, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 3.400, iar rata locurilor de munca vacante, cu 0,05 puncte procentuale.Cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante…

- Dezvoltarea la nivel mondial a tehnologiei informației și comunicațiilor a accelerat semnificativ in ultimul deceniu, iar creșterea producției și utilizarii acestor tehnologii a influențat pozitiv creșterea economica peste tot in lume. In Romania, industria ICT a reușit sa recupereze decalajele fața…

- Piata IT&C din Romania a inregistrat o crestere de peste 22% in 2020, fata de anul anterior, marja in care serviciile s-au majorat cu 23,4%, iar comertul cu ridicata de echipamente informatice si de telecomunicatii cu 20,5%, reiese dintr-o analiza realizata de catre un furnizor in domeniu, arata…

- “Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 18,06 miliarde lei (1,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 6,06 miliarde lei (0,53%…