Stiri pe aceeasi tema

- “Am finalizat cu succes o noua campanie de verificare a acoperirii cu servicii de voce mobila și ma bucur sa anunț ca toți operatorii și-au indeplinit obligația de acoperire cu semnal a 98% din populația Romaniei. Astfel, conform masuratorilor din teren, RCS&RDS acopera cu servicii de voce mobila un…

- Toti operatorii de telefonie mobila din Romania indeplinesc obligatia de acoperire cu semnal a 98% din populatia Romaniei, primul in clasament fiind RCS&RDS, cu o pondere de 98,8%, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat transmis,…

- ”In urma licitatiei de spectru organizate de ANCOM, cei trei ofertanti si-au adjudecat 420 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, adica 76% din cantitatea de spectru disponibila in cadrul procedurii de selectie. Rezultatele acestei proceduri se datoreaza in primul rand bunei…

- ANCOM a anunțat rezultatele licitației pentru spectru de frecvența 5G. Orange a cumparat cele mai multe blocuri, urmata de Vodafone. RCS&RDS a achiziționat cele mai puține blocuri de frecvența. Suma totala pe care statul roman o va incasa la buget din acordarea licentelor pentru frecventele 5G este…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit, pana la data-limita, de 27 octombrie, trei candidaturi de participare pentru alocarea celor 555 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. Potrivit datelor ANCOM, ofertele au fost transmise…

- ”Pana joi, 27 octombrie 2022, data limita de depunere, ANCOM a primit 3 candidaturi de participare din partea ORANGE ROMANIA S.A., RCS & RDS S.A. si VODAFONE ROMANIA S.A. in cadrul procedurii de selectie competitiva organizata pentru alocarea celor 555 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si…

- Suma care ar putea fi obtinuta la bugetul de stat din licitatia 5G, daca s-ar aloca tot spectrul, este de 692 de milioane de euro, potrivit directorului executiv Monitorizare si Control din Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Cristin Popa, potrivit Agerpres."ANCOM…

- “Lansam astazi licitația pentru acordarea drepturilor de utilizare pentru frecvențele radio destinate implementarii noilor tehnologii. In urma publicarii de vineri in Monitorul Oficial a celor doua decizii, avem acum toate condițiile indeplinite pentru a publica anunțul de demarare a procedurii de selecție.…