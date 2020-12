”Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind 'Roam like at home' (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranzitie dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana. Tarifele de roaming in Marea Britanie vor fi stabilite in continuare in conditii comerciale. ANCOM recomanda utilizatorilor romani care vor calatori in Marea Britanie sa verifice in prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile”, arata ANCOM. Autoritatea vorbeste despre cum va evolua…