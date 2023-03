Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Dezvoltarii finanteaza 12 noi investitii, in 10 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectele, in valoare totala de 69.447.764 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componenta C5 – Valul Renovarii, pentru…

- Incasarea celei de-a doua transe din Planul National de Redresare si Rezilienta nu s-a amanat, aceasta fiind inca in stadiul de evaluare la nivelul Comisiei Europene, informeaza CE. Totodata, reprezentantii Comisiei precizeaza ca reforma pensiilor speciale (jalon 215) nu este cuprinsa in cea de-a doua…

- Beneficiarul Comuna Mica din judetul Cluj anunța demararea proiectului cu titlul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Mica, judetul Cluj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel local”, finanțat prin Componenta C10 – Fondul local finanțat de Planul Național pentru Redresare…

- Comunicat de presa Primaria Mihai Eminescu. PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Attila-Zoltan Cseke a anunțat ca ministerul pe care il conduce va finanța 174 de noi investiții, in 94 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pe lista contractelor semnate de ministru,…

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltarii, proiectele, in valoare totala de 1.243.373.586,46 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 – Valul Renovarii si C10 – Fondul Local din PNRR. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate…