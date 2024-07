Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de Internet din Romania au inregistrat anul trecut o viteza medie de download de 587 Mbps pentru Internetul fix prin cablu, in crestere cu aproximativ 10% comparativ cu 2022, si o viteza medie de upload de 548 Mbps, in crestere cu 20%, conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații a adoptat decizia privind comunicarea documentelor intre ANCOM și furnizorii de comunicații electronice, furnizorii de servicii poștale, precum și alte categorii de persoane prin intermediul aplicației „My ANCOM”. Noul serviciu…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta ca a adoptat decizia privind comunicarea documentelor intre ANCOM si furnizorii de comunicatii electronice, furnizorii de servicii postale, precum si alte categorii de persoane prin intermediul aplicatiei „My ANCOM”.

- Utilizatorii de telefonie si internet mobil care au planificate vacante in strainatate trebuie sa verifice conditiile de utilizare a serviciilor de roaming, in special daca destinatia este in state din afara Spatiului Economic European (SEE) si, de asemenea, sa fie atenti la roamingul involuntar, care…

- Romania poate trimite, in mai putin de sase luni, cu SpaceX, un roman in spatiu, dupa 50 de ani, daca luam aceasta decizie la nivel national, a declarat, luni, Pavel Popescu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Declarația sa a fost facuta in deschiderea…

- Numarul utilizatorilor de Internet fix care au ales servicii prin fibra optica a ajuns la cinci milioane, la finele anului 2023, in crestere cu 13% fata de anul precedent, iar veniturile obtinute de sectorul de telecomunicatii din Romania au stagnat, la 3,4 miliarde de euro, arata raportul de date statistice…

- In cadrul vizitelor de lucru organizate de Guvernul Romaniei in statele din Golful Persic, Președintele ANCOM, Valeriu ZGONEA, a semnat joi dupa-amiaza cu omologul sau din Emiratele Arabe Unite Memorandumul de Ințelegere privind facilitarea cooperarii și a schimbului de informații in domeniul comunicațiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care aproba OUG privind unele masuri in domeniul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Este vorba despre un nou tip de localizare cu acuratete crescuta a apelurilor la 112. Ordonanta de Urgenta adoptata in mai anul trecut de Executiv…