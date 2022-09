Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de consultare publica privind proiectul de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta se va extinde pana la data de…

- Procesul de consultare publica privind proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta se va extinde…

- Modificarile preconizate se regasesc in proiectul unei Ordonanțe de Urgența, pus in dezbatere de Ministerul Dezvoltarii. Proiectul de OUG vine sa modifice Legea serviciului de salubrizare a localitaților nr. 101/2006. Odata ce va fi aprobat de Guvern, ordonanța va intra in vigoare din momentul publicarii…

- ”Joi, 11 august 2022, ANCOM organizeaza o dezbatere publica pe marginea proiectului de hotarare a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800…

- Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre firma Oba Different by Luxury SRL. Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire…

- Printre cei acuzati se numara cei patru fondatori ai schemei numita Forsage. Ultima data se stia ca acestia locuiesc in Rusia, Republica Georgia si Indonezia, a declarat SEC intr-un comunicat. Persoanele acuzate nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii. Potrivit plangerii SEC, site-ul web…

- Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Domeniul Vladoi, din judetul Constanta. Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii…

- S-au stabilit, astfel, noi criterii de formare inițiala și de ocupare a posturilor, prin concurs, pentru toate categoriile de funcții de conducere din spitale, directiile de sanatate publica și serviciile de ambulanta. Proiectul de Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor noi reguli de ocupare…