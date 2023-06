Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Balcaniadei de tenis de masa, Bistrița a avut doi reprezentanți pe podium. Ioana și Mihai au ocupat locurile I, respectiv II, la categoria la care au participat. Incepand de miercuri – 28 iunie – pana duminica, in Orestiada (Grecia) se desfașoara Campionatele Balcanice U15 și U19. Bistrița-Nasaud…

- Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a efectuat cele mai multe deplasari in strainatate in interes de serviciu dintre toți primarii din București, relateaza Spotmedia.ro. Edilul a ajuns in Turcia de mai multe ori, in Italia și Grecia, dar și in Bangladesh. Conform informațiilor transmise de Primaria…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- ESTE FILM reuneste directori de festivaluri de film si teatru din trei tari.Festivalul ESTE FILM va organiza joi si vineri prima intalnire a unor directori de festivaluri de film si teatru din Romania, Serbia si Republica Moldova, numita LINE-UP, la care sunt asteptati profesori si studenti dornici…

- In aceasta perioada, echipa Romaniei U 17 participa la a XIX -a ediție a Campionatul Mediteranean, competiție care se disputa in Tunisia. Echipa Romaniei a fost repartizata in intr-o grupa foarte puternica, alaturi de Spania (deținatoarea titlului), Franța, Croația, Egipt și Grecia. In grupa A participa…

- ”Fabrica de vagoane din Caracal reprezinta un model de succes pentru investitiile cu capital extern in economia romaneasca! Imi doresc ca, in anii urmatori, o mare parte dintre vagoanele Companiei Nationale Feroviare de transport marfa sa fie achizitionate din productia acestei fabrici”, precizeaza…

- Economia țarii este manipulata pentru a-i avantaja pe cei bogați și puternici; partidelor politice și politicienilor nu le pasa cu adevarat de marea masa a populației – acestea sunt percepții generalizate in randul cetațenilor Romaniei. Datele culese online in ultimul trimestru al anului 2022 in randul…