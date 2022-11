”In urma licitatiei de spectru organizate de ANCOM, cei trei ofertanti si-au adjudecat 420 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, adica 76% din cantitatea de spectru disponibila in cadrul procedurii de selectie. Rezultatele acestei proceduri se datoreaza in primul rand bunei colaborari si dialogului permanent cu toate partile implicate. Pe tot parcursul procesului, ANCOM a beneficiat de un sprijin important din partea Guvernului, odata cu incheierea acestei licitatii fiind indeplinite si jaloanele 147 si 149 din PNRR”, anunta ANCOM. Facilitatile de plata in rate a taxei…