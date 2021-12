“In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Consultativ, desfasurata online, ANCOM a adoptat noi masuri de reglementare a tarifelor pentru o serie de servicii pe care Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a fost desemnata sa le presteze pana la data de 31 decembrie 2024, in calitatea sa de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Masurile adoptate au la baza plafoane tarifare si formule de control al cresterii tarifelor si stabilesc, totodata, si conditiile in care acestea se aplica”, a informat ANCOM. Conform reglementarii, CNPR isi stabileste tarifele practicate pentru serviciile…