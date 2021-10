Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) atrage atenția asupra faptului ca amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sa indeplineasca anumite condiții pentru a fi folosite legal. In primul rand, este necesar sa aiba marcajul CE. In al doilea rand, acestea pot…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil care se afla sau calatoresc in localitatile din apropierea granitelor si au serviciul de roaming activat ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest…

- Romanii au experimentat in 2020 o viteza medie de download la nivel national de 185,8 Mbps pentru internetul fix, in crestere cu aproape 25% comparativ cu anul anterior, arata datele Netograf.ro, o platforma electronica conceputa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Serviciile de telefonie mobila și fixa DIGI au depașit pragul de 3 milioane de numere de telefonie portate, din octombrie 2008, cand a fost lansat serviciul in Romania, pana la 31 iulie 2021, potrivit statisticilor comunicate de Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor serviciului de telefonie mobila asupra apelurilor pierdute sau apelurilor primite de la numere internationale pe care nu le cunosc, care pot reprezenta posibile tentative de frauda realizate…

- Consultarea pe marginea Documentatiei privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio pentru servicii destinate publicului larg se va extinde pana la data de 13 august 2021, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…