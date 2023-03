Autoritatea de Supraveghere Financiară va înainta luni, Ministerului Finanţelor, o propunere privind stabilirea unor tarife pentru poliţele RCA la nivelul celor din martie 2022 „Societatile de asigurari vor folosi tarifele din urma cu un an de zile. Am avut discutii cu principalele societati de asigurari ca pentru urmatoarea perioada sa se raporteze la tarifele efectiv practicate in urma cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni in sprijinul cetatenilor care doresc sa-si faca o polita RCA, Autoritatea va renunta la taxa de 1% pe care o aplica asiguratorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom inainta Ministerului de Finante. Vrem sa avem stabilitate pe piata RCA, nu vrem sa mai creasca tarifele pe piata”, a declarat intr-o interventie la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

