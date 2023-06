Stiri pe aceeasi tema

- Societațile de asigurare supravegheate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris prime de aproximativ 4,7 miliarde de lei, in primele 3 luni din 2023, cu circa 2% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, arata Raportul ASF privind evoluția pieței asigurarilor…

- In prezent, cele mai recente prognoze FMI prezinta o creștere globala de 2,8% pentru anul in curs și o creștere modesta la 3% pentru 2024. Inflația globala urmeaza sa scada la un ritm inferior celui anticipat, de la 8,7% in 2022 la 7% anul acesta și 4,9% in 2024. La nivel internațional, țarile emergente…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara( ASF) a lansat un set de recomandari adresate firmelor de asigurare, in sensul unui mai bun control al distribuției de polițe facultative de locuința prin intermediul bancilor. Practic, romanii cu credite de locuința, obligați de banci sa iși faca și asigurare…

- Din 11 aprilie a intrat in vigoare Hotararea de Guvern (HG) prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF) a introdus limitarea pentru șase luni a prețurilor maxime pentru RCA, in scopul de a oferi pieței un ragaz necesar pentru a se reașeza dupa ieșirea Euroins. Concret, societațile nu pot practica…

- Compania Signal Iduna Asigurare Reasigurare a transmis, printr-un comunicat de presa, ca inregistreaza cresteri pe liniile de business strategice, dinamica pozitiva fiind sustinuta de portofoliul extins care acopera acum o gama larga de produse de asigurari, adaptate tuturor nevoilor pietei. “Pentru…

- Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane de lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și preluat de Agerpres.…

- Agenția de evaluare financiara a modificat ratingul de soliditate financiara (IFS) al Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A de la „B plus” la „CC” (foarte vulnerabil) , in categoria „junk” (nerecomandat pentru investitii) si a plasat ratingul sub supraveghere in evolutie (RWE), potrivit unui comunicat…