Autoritatea de Supraveghere Financiară: Legea finanţării participative a intrat în vigoare Finantarea participativa (crowdfunding) reprezinta un tip de activitate in cadrul careia un furnizor de servicii de finantare participativa, fara a-si asuma el insusi riscuri, administreaza o platforma digitala, deschisa publicului, pentru a pune in legatura sau pentru a facilita punerea in legatura a potentialilor investitori sau imprumutatori cu mediul de afaceri care cauta finantare. O astfel de finantare ar putea consta in imprumuturi, achizitionarea de valori mobiliare sau alte instrumente admise in scopul finantarii participative. Finantarea participativa ofera o sursa alternativa de finantare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

